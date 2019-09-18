شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسقط بخسارة مذلة أمام باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ريال مدريد مسلسل إخفاقاته وخساراته، ولكن هذه المرة على الصعيد الأوروبي، وذلك بعد أن تلقى هزيمة قاسية على يد مضيفه باريس سان جرمان ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

فقد تمكن النادي الباريسي وفي ظل غيابه نجومه الكبار كيليان مبابي ونيمار وكافاني من هزيمة الفريق الملكي بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها أنخل دي ماريا برصيد هدفين في الشوط الأول، وتوماس مونيير في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبذلك يتصدر باريس سان جرمان مجموعته فيما تذيلها ريال مدريد بعد تعادل بعد تعادل كلوب بروج البلجيكي وغالطة سراي التركي.