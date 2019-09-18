دي ماريا  على خطى اغويرو بالتسجيل في برشلونة وريال مدريد

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 سجل اللاعب الأرجنتيني أنخيل ​دي ماريا​ لاعب ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي هدفين في الشوط الاول من لقاء فريقه امام ​ريال مدريد​ الاسباني.

ووضع لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق فريقه الباريسي في المقدمة د14 وتبعه بهدف آخر من تسديدة مميزة من بعيد ليُصبح ثاني لاعب أرجنتيني يتمكن من هز شباك عملاقي الليغا ريال مدريد وبرشلونة بهدفين في لقاء واحد بعد مواطنه سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الحالي.

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