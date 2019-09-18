شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى يجتمع بالحكام الدوليين والدرجة الأولى بمعسكر إعدادهم للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان جمال الغندور قد اتفق مع اللجنة الخماسية على الاعتماد على الحكام المصريين في كافة مباريات الدوري والكأس وعدم استقدام حكام اجانب إلا لمباريات الأهلى والزمالك فقط.
وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك .
ويتكون الطاقم من : فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.
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