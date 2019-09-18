شكرا لقرائتكم صورة تذكارية للاعبي المصري مع زلطة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبي المصري قبيل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على التقاط صورة تذكارية مع محمد زلطة أحد مشجعي المصري من ذوي الهمم احتفالاً بعيد ميلاده. محمد زلطة يحرص على متابعة كافة تدريبات الفريق ومبارياته الودية ويرتبط بعلاقة طيبة مع الجهاز الفني واللاعبين. Advertisements كان المصري قد فاز على ماليندي بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ32 الأول لبطولة الكونفدرالية.

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