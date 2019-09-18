شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يغادر للغردقة لمواجهة الجونة فى أولى مواجهات الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، يوم الجمعة المقبل موعدا للسفر إلى مدينة الجونة ، استعدادا لمواجهة فريقها السبت القادم فى الجولة الافتتاحية بمسابقة الدورى المحلى بنسخته الجديدة.

ومن المقرر أن يستقل الفريق الطائرة المتوجهة لمدينة الجونة عصر الجمعة ، حيث تم انهاء اجراءات الاقامة باحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويتطلع الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية فى بداية مشواره بالدورى الجديد.. وخاض لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى تدريباتهم مساء اليوم على الملعب الرئيسى لاستاد الإسماعيلية ، استعدادا لمواجهة الجونة .

المران غلب عليه الحماس من جانب لاعبى الفريق ، ركز الجهاز الفنى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها الكرات الطويلة المتقنة.

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واختتم المران بتقسيمة على طول الملعب الرئيسى تخللها الاتفاق على مجموعة الجمل الفنية المقرر تطبيقها فى مواجهة السبت ، وسط سعى كل لاعب لتقديم أفضل ما لديه من أجل نيل ثقة المدير الفنى الصربى “ميودراج يسيتش”.

كما خاض لاعبو الإسماعيلى تدريبات بدنية شاقة ، تحت إشراف مخطط الأحمال الجديد “بوجان ستامكوفيتش” ، وذلك فى إطار استعدادات الفريق لملاقاة الجونة السبت القادم بالجولة الافتتاحية للنسخة الجديدة للدورى المحلى.

التدريبات اشتملت على الجرى وفق توقيتات محددة إضافة لخوض تدريبات بدنية ، من شأنها الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين قبل انطلاق الدورى الجديد.

وانضم المدرب الصربى لجهاز الدراويش بناء على طلب من المدير الفنى “ميودراج يسيتش” سعيا لتحقيق الانسجام والتناغم مع باقى أعضاء الجهاز الفنى.