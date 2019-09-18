شكرا لقرائتكم هانى سعيد: عشت 3 سنين فى الزمالك "شتيمة" والأهلى خد حقه من هروبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل "الخليج 365"، نشر تفاصيل الحوار المثير والساخن مع هانى سعيد نجم الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، للحديث عن كافة الملفات الشائكة، ووضع النقط على الحروف حول سؤال الجماهير الذى مفاده هل يفكر فى الاعتزال أم ما زال فى عمره الكروى "بقية".

وكان لهانى سعيد تجارب عديدة داخل وخارج مصر حيث بدأ مسيرته الكروية، مع النادى الأهلى بقطاع الناشئين، ثم قرر الهروب فى سن الـ17 عاما لخوض تجربة احتراف أوروبى وبالفعل لعب للعديد من الأندية خارج مصر أبرزها بارى، وبيلينزونا، ومسينا، وفيورنتينا وبيستويسى فى إيطاليا، ومونز البلجيكى، كما لعب للعديد من الأندية المصرية وهى الأهلى والإسماعيلى والزمالك وسموحة وأخيرًا مصر المقاصة الذى لا يزال يرتدى قميصه حتى الآن.

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وخلال الحوار تحدث هانى سعيد عن كواليس الانتقادات، التى تعرض لها خلال تواجده فى نادى الزمالك، مؤكدا أنه تعرض للشتيمة بشكل مستمر على مدار 3 سنوات داخل القلعة البيضاء، كما تحدث المدافع الدولى عن هروبه من النادى الأهلى، عندما كان عمره 17 عاما مؤكدا أن القلعة الحمراء حصلت على كافة حقوقها من هروبه.

ونجح هانى سعيد، فى وضع أسمه ضمن كبار الكرة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، بسبب العطاء الكبير داخل المستطيل الأخضر والالتزام التام خارجه.

انتظروا الحوار كامل خلال ساعات..