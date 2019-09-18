شكرا لقرائتكم ميتشو يكثف اجتماعاته بلاعبي الزمالك لوضع الخطط والتكتيكات لمعركة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واختتم الزمالك مرانه اليوم بالتدريب على تسديد ركلات الترجيح تحسبا للجوء لها في المباراة المرتقبة بين الفريقين وكان الفريق الابيض انتظم في معسكر ببرج العرب اليوم وتضم قائمة الفريق 24 لاعبا لخوض المباراة وهم محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي و حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة و طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما واشرف بن شرقي وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور واسلام جابر و مصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب
ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة وحازم امام ومحمد عنتر لأسباب فنية، وضم الجهاز الفني أحمد زيزو رغم إيقافه لتجهيزه للقاء الاتحاد في الدوري في ظل ضيق الوقت بين مباراة السوبر ولقاء زعيم الثغر الذى سيقام يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى.
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