شكرا لقرائتكم أبو جبل يتألق في تدريبات الزمالك الختامية قبل معركة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تألق محمد أبو جبل حارس الزمالك فى التصدى لركلات الترجيح خلال تدريبات الفريق الأبيض التى أقيمت على مدار أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، ضمن الاستعدادات البيضاء فى مواجهة الأهلى التى ستقام بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، في بطولة السوبر المصرى.

ويجرى الجهاز الفنى للزمالك، استعداداته على مختلف النواحى تحسبا لحدوث أي سيناريو فى لقاء السوبر وخطف أبو جبل الأنظار فى التدريبات البيضاء خلال تصديه لركلات الجزاء على مدار اليومين وكان الحارس قد تواجد بشكل أساسى فى اللقاء الماضى أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة التى تعرض فيها الأبيض للخسارة بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا.

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وكان الزمالك قد انتظم في معسكر ببرج العرب اليوم وتضم قائمة الفريق 24 لاعبا لخوض المباراة وهم محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي و حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة و طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور وإسلام جابر ومصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب.

ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة وحازم امام ومحمد عنتر لأسباب فنية، وضم الجهاز الفني أحمد زيزو رغم إيقافه لتجهيزه للقاء الاتحاد في الدوري في ظل ضيق الوقت بين مباراة السوبر ولقاء زعيم الثغر الذى سيقام يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى.