اتحاد كرة اليد يجدد الثقة فى الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين...

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كما شهد الإجتماع رفض الدعوة التى تلقاها الاتحاد لمشاركة منتخب الناشئات فى بطولة ودية ببولندا والمقرر لها الفترة من 24 وحتى 27 أكتوبر المقبل بينما وافق مجلس الإدارة على الدعوة التى تلقاها من الاتحاد الرومانى لمشاركة منتخب 2002 بدورة ودية فى رومانيا شهر أكتوبر المقبل .
فيما شهد الاجتماع الموافقة على الخطاب الوارد من الاتحاد الأفريقى لترشيح الحكم تامر فكرى للمشاركة فى لجنة بطولة أفريقيا التى ستقام فى الرأس الأخضر أكتوبر المقبل، فضلاً عن الموافقة ترشيح ياسمينا وهايدى السعيد للتحكيم فى البطولة .
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد وضع الترتيبات النهائية الخاصة بالجمعية العمومية العادية وغير عادية للاتحاد المقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل من أجل مناقشة الميزانية وتعديل بند موعد الانتخابات الذى سيتعارض مع استضافة مصر مونديال 2021 .
فيما ناقش المجلس أيضًا الترتيبات الخاصة بوضع حجر أساس المقر الجديد للاتحاد والمحدد لها يوم 3 أكتوبر المقبل بمشاركة العديد من رموز اللعبة والمسئولين عن الرياضة .
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