شكرا لقرائتكم أخضر الناشئين يهزم سوريا برباعية في تصفيات كأس آسيا 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز المنتخب السعودي تحت 16 عاماً، 4 - 1، على نظيره السوري في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا 2020 المقامة في البحرين.

وسجل عبدالله الزيد عند الدقيقة السابعة الهدف الأول، وصهيب الزيد، 17، الهدف الثاني قبل أن يضيف مهند براح، 39 و82، الهدفان الثالث والرابع ليحقق الأخضر أولى انتصاراته في التصفيات.

ويلعب أخضر الناشئين مباراته القادمة أمام باكستان يوم الجمعة، قبل أن يختتم مرحلة التصفيات أمام عمان يوم الأحد المقبل.