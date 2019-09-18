باريس سان جيرمان يقسو على ريال مدريد بثلاثية نظيفة Real Madrid vs PSG

تشهد الجماهير المحبة للملكي في كل مكان عودة الريال إلى بطولته المفضلة بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي ريال مدريد مع بي اس جي في افتتاح دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتُعتبر مباراة الريال وباريس سان جيرمان قمة كبيرة من العيار الثقيل، ومن المُتوقع أن تشهد الكثير من التحديات، وينتظر جمهور ريال مدريد اليوم مشاركة النجم البلجيكي إيدين هازارد في أولى لقاءاته الأوروبية مع الريال.

الريال وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

يلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان Real Madrid vs PSG في افتتاح دوري أبطال أوروبا 2020، وقد شهدت آخر لقاءات الفريقين فوز الريال على باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء بهدفين مقابل هدف واحد، الأمر الذي يُعطي المباراة طابعاً خاصاً من الندية والإثارة بين الريال وباريس في منافسات اليويفا تشامبيونزليج.

دوري أبطال أوروبا مباراة الريال وباريس

تُعتبر مباراة الريال وباريس سان جيرمان سيمفونية رائعة تأتيكم في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “park de prince” بتعليق نجم التعليق العربي رءوف خليف في أولى جولات المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان لحظة بلحظة

باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في قمة كبيرة ينتظرها الجميع بشغف كبير، وسط أنباء عن غياب نيمار عن مباراة الليلة والحلول الممكنة للفريق الفرنسي دون نيمار تابعو دقيقة بدقيقة نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان عبر موقعنا.

ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في أولى الاختبارات الحقيقية للنجم الكبير زين الدين زيدان في ولايته الجديدة تأتيكم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

لاعبو ريال مدريد في أرضية الميدان من أجل إجراء عمليات الإحماء قُبيل بداية اللقاء.

بداية المباراة الآن بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2020.

د 13 أنخيل دي ماريا يحرز الهدف الأول لصالح باريس بعد استقبال كرة عرضية رائعة.

د 33 دي ماريا يحرز الهدف الثاني لصالح باريس 2_0 في حديقة الأمراء.

نهاية الشوط الأول رسمياً بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بتقدم باريس بهدفين مقابل لا شئ.

إلغاء هدف للريال بعد رجوع الحكم إلى الفار، ويحرم الريال من العودة للمباراة.

الريال في مهب الريح حتى الآن وباريس يقترب من إحراز الهدف الثالث.

د 64 ومحاولات مستمرة من الفريقين والريال يتماسك أمام الإعصار الباريسي في مباراة الليلة.

إلغاء هدف آخر للريال بداعي التسلل بعد الرجوع للفار.

د 85 المباراة تقترب من نهايتها وباريس يقترب من أول ثلاث نقاط في دوري أبطال أوروبا 2020.

د 90 الهدف الثالث لصالح باريس سان جيرمان 3_0 لصالح النادي الفرنسي في أولى جولات الأبطال.

باريس سان جيرمان يفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة ويرد اعتبره بعد هزيمة الدور ربع النهائي 2018 وهزيمة ثقيلة لزيدان في بداية المشوار الأوروبي.