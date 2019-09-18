أهداف بالجملة: ملخص مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد 2-2 اليوم في دوري ابطال أوروبا 2020

ملخص مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم بدوري ابطال أوروبا لكرة القدم حيث يلتقي كلاً من يوفنتوس ضد الاتلتيكو في مواجهة اسبانية إيطالية مكرره خلال المواسم الماضية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المباراة ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر ومذاعة على قناة bein sport hd بشكل حصري.

وكان وصل نادي يوفنتوس إلي العاصمة الأسبانية مدريد من أجل خوض تلك المواجهة بكامل نجومه ومديره الفني، وكان هناك مؤتمر صحفي يوم أمس لكلا الفريقين أكدا خلالها عن احترامهما المتبادل، مؤكدين حرص كل منهما على تحقيق الفوز وتصدر المجموعة مبكراً ووضع قدم في الدور المقبل.

وكان الفريقين قد تعثرا في الدوريات المحلية يوم السبت الماضي، حيث تعادل يوفنتوس مع مضيفه فيورنتينا سلبياً، بينما خسر اتلتيكو بثنائية أمام ضيفه ريال سوسيداد، ويحتاج كلا الفريقين للتعويض من خلال تلك المواجهة والفوز بالمباراة ومصالحة جماهيرهم.

تشكيل اتلتيكو مدريد الرسمي

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حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: تريبير، سافيتش، خيمينيز، رونان لودي.

خط الوسط: كوكي، ساؤول، توماس بارتي، ليمار.

خط الهجوم: دييجو كوستا، جواو فيليكس.

ملخص مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد