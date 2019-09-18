نتيجة مباراة الريال ضد باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا 2019

نقدم لكم جميع التفاصيل الخاصة بمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2019 حيث يطمع الفريقان في الحصول على الثلاث نقاط الخاصة بالمباراة والتربع على صدارة المجموعة من البداية، خاصة النادي الباريسي والذي يقام اللقاء على ملعبة ووسط جماهيره، ويقع الفريقان في المجموعة أ والتي تضم فرق (ريال مدريد، باريس سان جيرمان، جلطة سراي، كلوب بروج)، تابعوا معنا جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة، وكذلك توقيت المباراة وتشكيل الفريقين

توقيت مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

تقام مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 18-9-2019 في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ويقام اللقاء على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية المشفرة، كل تمنياتنا للفريقين بالتوفيق.

المباراة التاريخ التوقيت الملعب القنوات الناقلة ريال مدريد x باريس سان جيرمان 18-9-2019 21:00 بتوقيت القاهرة ملعب الأمراء بي إن سبورت الرياضية HD1

متابعة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يسجل الهدف الأول عن طريق اَنخل دي ماريا في الدقيقة 14 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 1-0 لباريس.

باريس سان جيرمان يسجل الهدف الثاني عن طريق دي ماريا في الدقيقة 33 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-0 لباريس، نذكركم بأنه يمكنكم مشاهدة مباراة الريال وباريس من خلال البث المباشر الخاص بنا.

من خلال البث المباشر الخاص بنا. نهاية الشوط الأول من مباراة الريال ضد باريس بتقدم باريس بهدفين نظيفين.

بتقدم باريس بهدفين نظيفين. بداية الشوط الثاني من عمر المباراة وما زال باريس سان جيرمان متقدم بنتيجة 2-0.

يرجى ترك تعليق بتوقعاتكم لنتيجة مباراة الريال وباريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دور المجموعات.