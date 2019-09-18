دقيقة بدقيقة || الشوط الثاني ريال مدريد وباريس سان جيرمان |2_0| دوري أبطال أوروبا

ننشر نتيجة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، مباراة الريال وباريس Real Madrid vs PSG دوري أبطال أوروبا 2020، ينتظر عشاق الكرة العالمية المباراة الكبيرة والتي تجمع بين النادي الملكي ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا UEFA CHAMPIONS LEAGUE، ويسعى ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان للعودة إلى منصات التتويج بعد سيطرة أوروبية دامت لأعوام عديدة.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الريال وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب حديقة الأمراء بباريس وتُنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت 1 Bein Sport hd بتعليق المتألق رءوف خليف في مباراة كبيرة بمثابة نهائي مبكر قبل الأوان في الشامبيونزليج.

تشكيلة الريال في مباراة الليلة دوري أبطال أوروبا

استقر الفرنسي زين الدين زيدان على تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم والتي جاءت مختلفة بشكل طفيف عن مباراة الريال وليفانتي كالتالي:

في حراسة المرمي: كورتوا.

الدفاع: ميليتاو – ميندي – فاران – كارفاخال.

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خط الوسط: كاسيميرو – كروس – خاميس.

الهجوم: جونيور – بنزيما – فاسكيز.

نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان لحظة بلحظة

ريال مدريد وباريس سان جيرمان بذكريات ربع نهائي الأبطال 2018 ومحاولات جادة من باريس للثأر من هزيمته أمام الريال في مباراة الليلة، نقدم لحضراتكم متابعة نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس في دوري أبطال أوروبا 2020 UEFA Champions league لحظة بلحظة