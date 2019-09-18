عمرو الجناينى يجتمع بالحكام غدا فى معسكر طريق السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، بالحكام الدوليين والدرجة الأولى في الثانية عشر ظهر غدا الخميس بمعسكر اعدادهم للموسم الجديد بأحد فنادق طريق السويس. ويأتى اجتماع الجنايني مع الحكام تنفيذا لرغبة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية بهدف تحفيز قضاة الملاعب وتأكيد دعمهم قبل انطلاق الدوري يوم السبت المقبل. Advertisements وكان جمال الغندور قد اتفق مع اللجنة الخماسية على الاعتماد على الحكام المصريين في كافة مباريات الدوري والكأس وعدم استقدام حكام اجانب إلا لمباريات الأهلى والزمالك فقط. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك . ويتكون الطاقم من : فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

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