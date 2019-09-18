الإسماعيلي يعلن موعد السفر للجونة لمواجهته بالدورى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، يوم الجمعة المقبل موعدا للسفر إلى مدينة الجونة ، استعدادا لمواجهة فريقها السبت المقبل فى الجولة الافتتاحية بمسابقة الدورى المحلى بنسخته الجديدة.

ومن المقرر أن يستقل الفريق الطائرة المتوجهة لمدينة الجونة عصر الجمعة ، حيث تم انهاء اجراءات الاقامة باحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويتطلع الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية فى بداية مشواره بالدورى الجديد.. وخاض لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى تدريباتهم مساء اليوم على الملعب الرئيسى لاستاد الإسماعيلية ، استعدادا لمواجهة الجونة .

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