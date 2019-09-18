شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد يروى لـ"سوبر كورة" كواليس 3 سنين "شتيمة" بالزمالك وحق الأهلى منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل هانى سعيد نجم الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، ضيفا على "سوبر كورة"، فى حوارا مثيرا وساخنا، للحديث عن كافة الملفات الشائكة، ووضع النقط على الحروف حول سؤال الجماهير الذى مفاده هل يفكر فى الاعتزال أم ما زال فى عمره الكروى "بقية".

ونجح هانى سعيد، فى وضع اسمه ضمن كبار الكرة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، بسبب العطاء الكبير داخل المستطيل الأخضر والالتزام التام خارجه.

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وكان لهانى سعيد تجارب عديدة داخل وخارج مصر حيث بدأ مسيرته الكروية، مع النادى الأهلى بقطاع الناشئين، ثم قرر الهروب فى سن الـ17 عاما لخوض تجربة احتراف أوروبى وبالفعل لعب للعديد من الأندية خارج مصر أبرزها بارى، وبيلينزونا، ومسينا، وفيورنتينا وبيستويسى فى إيطاليا، ومونز البلجيكى، كما لعب للعديد من الأندية المصرية وهى الأهلى والإسماعيلى والزمالك وسموحة وأخيرًا مصر المقاصة الذى لا يزال يرتدى قميصه حتى الآن.

وخلال الحوار تحدث هانى سعيد عن كواليس تعرضه للشتيمة داخل نادى الزمالك، لمدة 3 سنوات كاملة، وكيف استفاد النادى الأهلى من هروبه فى مرحلة الناشئين.

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