شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنهى أزمة إيقاف نشاط كرة السرعة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقى مسئولو وزارة الشباب والرياضة ، الدكتور أحمد لطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة وذلك لحل الازمة المتعلقة بإيقاف نشاط كرة السرعة بمصر من قبل الاتحاد الدولي.

تناول اللقاء مناقشة الأزمة وحلها، وأسفر الاجتماع عن رفع الإيقاف عن نشاط كرة السرعة فى مصر، وكذلك تطوير اللعبة وأدواتها ونشرها على مستوي الهيئات الرياضية والشبابية.

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وفي هذا الصدد، أكد مسئولو وزارة الرياضة، بأن الوزارة تقف خلف جميع الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، وأشاروا إلى أن هناك تنسيق دائم وكامل مع اللجنة الأولمبية المصرية بشأن مواجهة تلك الازمات والتي من الممكن أن تؤثر على الحركة الرياضية المصرية.

وأضاف مسئولو الوزارة أن الدولة وفرت كافة أنواع الدعم لكل الاتحادات الرياضية، وكذلك أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب، مطالبين الاتحادات بضرورة الاستعداد الجيد لأولمبياد طوكيو2020 وتحقيق إنجاز تاريخي يضاف لسجل الرياضة المصرية.