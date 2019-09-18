شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: الإمكانيات المادية حرمتنى من ثنائى الأهلى وظهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب عن اللاعبين الذين كان يرغب في ضمهم إلى المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وقال النحاس في تصريحات صحفية، أنه كان يتمنى ضم لاعب إيفواري ولكن بسبب تأخر الأوراق لم يلحق في استكمال اجراءات انضمامه للمقاولون.

وأضاف النحاس أن كان يتمنى ضم ثنائي الأهلي هشام محمد وحسين السيد، بالاضافة لبهاء مجدي ظهير الزمالك، الا أن الامكانيات المادية حالت دون ذلك.

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يذكر أن المقاولون نجح فى إبرام 9 صفقات هم النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك الذى انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى الليبى السابق فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.

وعن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك أكد النحاس أنه يتمنى تتويج الأهلي باللقب بصفته ينتمي للقلعة الحمراء، مضيفا أن الزمالك يعيش حالة نشوة بعد التتويج بالكأس ولكن فايلر يتطلع لأول بطولة مع القلعة الحمراء ولن يفرط في اللقب.

كما تحدث النحاس عن مدرب الأهلي قائلا أن "السي في" لا يحكم على المدرب ولكن المباريات هي التي ستوضح حقيقة مستواه، مشيرا أن هناك مدربين يمتلكون سيرة ذاتية كبيرة ولكن قد لا يوافقهم التوفيق عند تولي مهمة التدريب لأي من الأندية.