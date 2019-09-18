شكرا لقرائتكم خبر عن تذاكر الاهلي.. تعرف على أسعارها قبل مباراة السوبر امام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تذاكر الاهلي تسلمتها إدارة النادى الأحمر والخاصة بأعضاء وجماهير القلعة الحمراء في مباراة السوبر المقرر إقامتها الثامنة مساء الجمعة المقبل فى إستاد الجيش ببرج العرب .

وقال محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة خصصت 4500 تذكرة لكل ناد وحددت فئاتها بـ100 جنية للدرجة الثالثة و300 جنيها للدرجة الأولى ولا توجد فئات أخرى وفقا لما قرره اتحاد الكرة في الاجتماع التنسيقي للمباراة.

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وأكد مرجان أنه تم طرح تذاكر الاهلي المخصصة لأعضاء وجماهير الأهلي من خلال النظام الالكتروني "أون لاين" ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم لتكون التذاكر متاحة أمام الجميع دون تمييز وحتى لا يحدث أي تكدس أمام منافذ البيع اليدوي .

وأشار المدير التنفيذي للأهلي الى أنه كان يتمنى أن يكون عدد تذاكر الاهلي المخصصة له أكبر لتلبية رغبة الألاف الجماهير الراغبة في حضور المباراة لكن هناك ظروف يقدرها الجميع ولابد من التعاون مع كافة عناصر المنظومة لأجل المصلحة العامة وقال مرجان أن جماهير الأهلي التي تحمل تذاكر الدرجة الأولى شمال سيخصص لها باب الدخول رقم 3، أما حاملي تذاكر الدرجة الثالثة شمال فسيكون دخولها من الباب رقم "7" مشيرا إلى أنه سيتم فتح أبواب الاستاد من الساعة الثالثة عصرًا على أن يتم إغلاقها في السابعة مساءًا وفقًا للتعليمات الأمنية.

وأعرب المدير التنفيذي للأهلي عن أمله في التزام كل فرد بدوره حتي تمر المباراة بصورة طيبة تليق بالكرة المصرية وجماهيريا وأكد أنه يثق في التزام جماهير الأهلى ومبادرتها الدائمة بالروح الرياضية ودعمها ومساندتها لفريقها ولاعبيه طوال الـ90 دقيقة.