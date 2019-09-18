شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُخصص فقرة لركلات الجزاء فى نهاية مرانه استعدادا للأهلى.. وأبوجبل يتألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركز الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها فى مواجهة الأهلى التى ستقام بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، في بطولة السوبر المصرى حيث عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض جلسة مع اللاعبين شرح خلالها بعض الامور الفنية وطالبهم بالتركيز حول غلق المساحات أمام مفاتيح لعب الأهلى بجانب سرعة التمرير فى الهجمات على الأحمر وضرورة تسجيل هدف مبكر يسهل المأمورية على الفريق.

واختتم الزمالك مرانه اليوم بالتدريب على تسديد ركلات الترجيح تحسبا للجوء لها في المباراة المرتقبة بين الفريقين ، وتألق محمد أبو جبل فى التصدى لركلات الترجيح خلال تدريبات الفريق الأبيض التى أقيمت على مدار أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة الأهلى في بطولة السوبر المصرى.

ويجرى الجهاز الفنى للزمالك، استعداداته على مختلف النواحى تحسبا لحدوث أي سيناريو فى لقاء السوبر وخطف أبو جبل الأنظار فى التدريبات البيضاء خلال تصديه لركلات الجزاء على مدار اليومين وكان الحارس قد تواجد بشكل أساسى فى اللقاء الماضى أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة التى تعرض فيها الأبيض للخسارة بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا.

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وكان الفريق الابيض انتظم في معسكر ببرج العرب اليوم وتضم قائمة الفريق 24 لاعبا لخوض المباراة وهم محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي و حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة و طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما واشرف بن شرقي وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور واسلام جابر و مصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب

ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة وحازم امام ومحمد عنتر لأسباب فنية، وضم الجهاز الفني أحمد زيزو رغم إيقافه لتجهيزه للقاء الاتحاد في الدوري في ظل ضيق الوقت بين مباراة السوبر ولقاء زعيم الثغر الذى سيقام يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى.