شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يُجمد عمر الوحش ليناير وظهور مدرب الأحمال استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولى النادى الاسماعيلى تجميد عمر الوحش لاعب الفريق، وأصدر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى والمشرف العام على فريق الكرة، قراراً للصربى ميودراج المدير الفنى للدراويش بعدم الاعتماد على اللاعب فى المباريات المقبلة حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وخلال جلسة التصوير التي قام بها فريق الإسماعيلي قبل مران اليوم الأربعاء بالزي الجديد استعدادا للموسم الجديد لم يظهر خلالها عمر الوحش وتأتى هذه الخطوة بعد رفض اللاعب الانضمام لفريق أسوان على سبيل الاعارة قبل غلق باب القيد المحلى وإصراره على الخروج على طريقة البيع النهائى ليقرر مسئولى الاسماعيلى رفع اسمه من قائمة الفريق بالبطولة العربية لإفساح المجال لقيد لاعبين جدد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشبت خلافات شديدة بين عمر الوحش وإبراهيم عثمان رئيس النادى، وحاول بعض الوسطاء إقناع اللاعب بفكرة الرحيل عن الدراويش عن طريق الاعارة إلا أن الوحش رفض وأصر على الرحيل على طريقة البيع النهائى فى ظل علمه بأن رئيس النادى يرفض استمراره مع الفريق بالموسم الجديد وكان اللاعب صاحب الـ26 عاد للإسماعيلى بنهاية الموسم الماضى، بعد نهاية إعارته مع نادى مصر للمقاصة الذى لعب له لمدة 6 أشهر، ولكن لم يشارك بصفة أساسية مع النادى الفيومى بسبب إصاباته المتكررة.

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وعقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي ، المشرف العام على قطاع الكرة اجتماعا مع أعضاء الجهاز الفنى فى حضور مدرب الأحمال الجديد بويان ستامكوفيتش الذى تواجد لأول مرة فى مران الدراويش، وأعرب رئيس الإسماعيلى عن سعادته بالانتصار الذى تحقق على حساب أهلى بنى غازى الليبى لحساب جولة الذهاب من دور ال32 ببطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

وأكد رئيس النادى الإسماعيلى على ثقته فى استمرار الانتصارات بمسابقة الدورى الجديد والتى يبدأها الفريق بملاقاة الجونة يوم السبت المقبل على ملعب الاخير بالجولة الافتتاحية للبطولة ومن جانبه قال المدير الفنى الصربى "ميودراج يسيتش" أن الفريق يضم وفرة من اللاعبين يجيدوا اللعب باكثر من مركز ويتمتعوا بالمرونة التكتيكية وأتم "ميودراج" بأن الجميع سيقدم أفضل ما لديه من أجل حصد المكاسب وإعادة الفريق لمكانته المنتظرة من خلال دعم الجماهير التى تعد الحافز الأهم للاعبين فى تحقيق الانتصارات والمضى قدما نحو المنافسة والتتويج بالألقاب مجددا بعد غياب طويل.