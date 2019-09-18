مران الزمالك.. تدريبات خططية وتصويب ركلات الترجيح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الأربعاء بمنطقة برج العرب استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المصري المقرر لها مساء الجمعة باستاد الجيش.

وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة؛ حيث عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين شرح خلالها بعض الأمور الفنية، مطالبًا اللاعبين بالتركيز لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة.

واختتم الزمالك مرانه بالتدريب على تسديد ركلات الترجيح تحسبًا للجوء لها في المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكان الزمالك قد انتظم في معسكر ببرج العرب اليوم؛ حيث تضم قائمة الفريق 24 لاعبًا لخوض المباراة وهم:

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حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما واشرف بن شرقي وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور واسلام جابر

خط الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب