حكم السوبر.. أدار نهائي دوري الأبطال.. وشاهد على سقوط الأهلي وتتويج الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

يمتلك الألماني فيلكس بريش حكم مباراة كأس السوبر المصري 2018-2019 بين الأهلي والزمالك، خبرات سابقة مع الفريقين حيث سبق أن أدار مواجهة لكل منهما، واعتذر مرة واحدة عند دعوته للسوبر المصري 2017 بين الفريقين.

وبدأ فيلكس بريش علاقته مع الكرة المصرية بنهائي كأس مصر 2010 الذي جمع الأهلي وحرس الحدود، وانتهى بخسارة الفريق الأكثر تتويجًا بكأس مصر عن طريق ركلات الترجيح 5-4، بعدما انتهت المباراة بهدف لكل فريق.

واعتذر بريش عن إدارة السوبر المصري عام 2017 بين الأهلي والزمالك بعدما أعلن الاتحاد الألماني عن اختياره، لكن جاء بعد ذلك الحكم التشيكي بافل كرالوفيتس.

وعاد مجددًا بريش ليقود مباراة كأس السوبر المصري السعودي بين الزمالك والهلال السعودي، والتي حسمها البطل المصري بنتيجة 2-1، وسط نهاية مثيرة شهدت تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدف لصالح صاحب الأرض الذي كان من تسلل واضح.

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بشكل عام، يمتلك بريش مسيرة تحكيمية جديرة بالاحترام، حيث أن صاحب الـ44 امتلك الشارة الدولية بداية من عام 2007، وأدار نهائي الدوري الأوروبي عام 2014 بين أشبيلية وبنفيكا، ونهائي دوري الأبطال 2017 بين يوفنتوس وريال مدريد.

وأدار بريش مباراة واحدة في كأس العالم الماضية التي أقيمت في روسيا عام 2018، وهو ما أصابه بالضيق لرغبته في الظهور بصورة أكبر في البطولة.

وبالنسبة للإحصاءات بشكل عام، فيوضح موقع "ورلد ريفري" أن بريش احتسب في مسيرته مع كرة القدم 44 ركلة جزاء، بينهم 26 لصاحب الأرض، وأشهر 514 بطاقة صفراء، و35 حمراء على مدار 133 مباراة دولية.

وعلى مستوى العمل خارج كرة القدم، فقد حصل بريش الذي يعمل في المحاماة على درجة الدكتوراة في القانون، وحصل على تلك الدرجة في القانون الرياضي.