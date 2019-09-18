مباشر.. دوري الأبطال.. (أتليتكو 1 - 2 يوفي).. (بايرن 1 - 0 سرفينا)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراتي أتليتكو مدريد ويوفنتوس، وبايرن ميونيخ أمام سرفينا زافيزدا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أتليتكو ويوفنتوس

يبدأ أتليتكو بالتشكيل التالي:أوبلاك؛ تيبرير، سافيتش، مانويل خيمينيز، لودي، ساؤول، توماس، كوكي، ليمار؛ جواو فيلكس، دييجو كوستا.

ويبدأ يوفنتوس بالتشكيل التالي:تشزني؛ دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو؛ بيانيتش، خضيرة، ماتيودي؛ كوادرادو، رونالدو هيجواين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولكن نجح كوادرادو في تسجيل التقدم للضيوف في الدقيقة 48، بعد مرور رائع وتصويب الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لأوبلاك ليمنح السيدة العجوز التقدم.

وفي الدقيقة 65 أضاف ماتويدي الهدف الثاني للضيوف، برأسية قوية سكنت شباك أوبلاك.

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وقلص سافيتش النتيجة بالهدف الأول في الدقيقة 69، بعد متابعته للكرة برأسه في المرمى.

ونجح أتليتكو مدريد في تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة الأخيرة من المباراة برأسية قاتلة سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس تشيزني.

بايرن وسرفينا

أما بايرن ميونيخ فيبدأ بالتشكيل التالي: نوير - كيميش - سول - بافار - هيرنانديز - تياجو ألكنتارا - توليسو - كومان - بيرسيتش - كوتينيو - ليفاندوفسكي .

سجل هدف بايرن كومان في الدقيقة 34، ليمنح البافاري التقدم، وينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

واصل بايرن في الشوط الثاني سيطرته على المباراة، حتى نجح ليفاندوفسكي في استغلال خطأ دفاعي ليسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وأضاف البديل توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة.