مباشر.. دوري الأبطال.. (باريس 2 - 0 ريال مدريد).. (شاختار0 - 2 سيتي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا سهلا على نظيره ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل الأرجنتيني أنجيل دي ماريا الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 14، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 33.

واختتم اللاعب توماس مونيير أهداف فريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة حصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط في دور المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الأولى وخلفه كل من جالطة سراي وكلوب بروج ولكل منهما نقطة، بينما احتل ريال مدريد المركز الأخير.

ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

" كورتوا- كارفخال- ايدير ميلتاو- فاران- هازارد- كروس- بنزيما-جاريث بيل- كاساميرو- رودريجيز- ميندي"

وعلى الجانب الأخر اختار توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان تشكيل مكون من:

" نافاس- كيميمبي- سيلقا- بيرنات- مونير- فيراتي- ماركينيوس- جايي- دي ماريا- سارابيا- ايكاردي".

تفاصيل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

مرور 10 دقائق ولا يزال اللعب منحصر في وسط الملعب، مع وجود أفضلية من لاعبي ريال مدريد، عن طريق الجناح جاريث بيل.

Advertisements

وجاءت الدقيقة 14 ليسجل باريس سان جيرمان الهدف الأول عن طريق الأرجنتيني دي ماريا، مستغلا كرة عرضية ليصوبها مباشرة نحو شباك الحارس كورتوا الذي فشل في التصدي للكرة.

وبعد هدف دي ماريا حاول فريق ريال مدريد ادراك التعادل، وكاد يسجل الكولومبي في الدقيقة 19 من تصويبة من خارجة منطقة جزاء باريس سان جيرمان، لكن التصويبة ذهبت لخارج الملعب.

وكاد يسجل ريال مدريد هدف التعادل في الدقيقة32، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة تكفل بتنفيذها اللاعب جاريث بيل، لتمر يجوار العارضة بسنتيمترات.

وفي الدقيقة 34 سجل اللاعب دي ماريا الهدف الثاني لفريق باريس سان جيرمان بتصويبة صاروخية من خارج منطقة جزاء ريال مدريد.

وألغى حكم المباراة هدفا لريال مدريد في الدقيقة 35 سجله اللاعب جاريث بيل، لتظل النتيجة تشير لتقدم صاحب الأرض بهدفين.

في الشوط الثاني، اقترب فريق باريس سان جيرمان من تسجيل الهدف الثالث عن طريق أنخيل دي ماريا ، فمع حلول الدقية 60 سنحت فرصة سهلة لدي ماريا لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

وسجل توماس مونيير ثالث أهداف فريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 90، ليزيق ريال مدريد هزيمة قاسية.

وفي مواجهة اخرى من العيار الثقيل ، فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره شاختار دونيستك الأوكراني بنتيجة ثلاثة أهداف دون در، في لقاء اقيم على مجمع ميتاليست أوبلاست الرياضي.

ووسط سيطرة من مانشستر سيتي، تممكن الجزائري رياض محرز من ترجمة تلك السيطة لهدف ف الدقيقة 24 بتصويبة صاورخية من داخل منطقة الجزاء.

وسجل اللاعب جاندوجان الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 38، بتمريرة سحرية من اللاعب رياض محرز.

في الدقيقة 76 سجل اللاعب جيسوس الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي، بعد تمريرة سحرية خلف مدافعي فريق شاختار، استغلها اللاعب البرازيلي ليسجل الهدف الثالث.