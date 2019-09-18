في مباراة الأهداف الأربعة.. توتنهام يتعادل مع أولمبياكوس بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خطف فريق توتنهام الإنجليزي تعادلا ثمينا خارج أرضه، أمام نظيره أولمبياكوس اليوناني، بنتيجة هدفين لكل فريق، في لقاء بالجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم هاري كين بالهدف الأول لفريق توتنهام في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وانتفض أصحاب الأرض وسجل دانييل بودينسي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 44، ليتمكن اللاعب ماثيو فالبوينا من تسجيل التعادل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.