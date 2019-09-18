اتحاد الكرة يعلن حكم السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك. ويدير المباراة ويتكون الطاقم من: فليكس بريش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب. وستقوم اللجنة بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع. وتقام مباراة السوبر في تمام الثامنة مساء الجمعة على ستاد برج العرب.

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