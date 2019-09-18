مصدر في الاتحاد يكشف لمصراوي أسماء جهاز المنتخب بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان المصدر قد أكد في وقت سابق أن موقف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية تسبب في تأجيل الاعلان الرسمي عن تعيين إيهاب جلال.

وقال المصدر في تصريحاته أنه خلال الساعات المقبلة سوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال على النحو التالي:

عماد متعب: مديرا للكرة.

إيهاب جلال: مديرا فنيا.

طارق مصطفى: مدرب عام.

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حمد إبراهيم: مدرب مساعد.

محمد شوقي: مدرب مساعد.

مصطفى كمال: مدرب حراس مرمى.

ومن المقرر أن يتم الاستعانة من جديد بخدمات محمد أبوالعلا على رأس الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بجانب محمد صلاح وعلي محمد علي ومينا في الجهاز الإداري للمنتخب.

واستقر اتحاد الكرة على تعيين شادي أحمد ليكون مسؤولا عن تأهيل اللاعبين نفسيا وعصبيا قبل المباريات والبطولات.

وأكد المصدر في حديثه لـ"الخليج 365" أن اتحاد الكرة استعاد بالعديد من نجوم الكرة المصرية والخبراء أمثال علي أبوجريشة وفاروق جعفر وخالد بيومي وأخرين لاستطلاع رأيهم بشأن الجهاز الفني الجديد للمنتخب.