تشكيل ناري لمواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الفريق لمواجهة باريس سات جيرمان ، في لقاء ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. واختار زيدان تشكيل مكون من: Advertisements " كورتوا- كارفخال- ايدير ميلتاو- فاران- هازارد- كروس- بنزيما-جاريث بيل- كاساميرو- رودريجيز- ميندي" وعلى الجانب الأخر اختار توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان تشكيل مكون من: " نافاس- كيميمبي- سيلقا- بيرنات- مونير- فيراتي- ماركينيوس- جايي- دي ماريا- سارابيا- ايكاردي"

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