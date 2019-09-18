بالتفاصيل.. "الخليج 365" يكشف كواليس خلاف اللجنة الخماسية على المدير الفني للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

شهدت الساعات الماضية جلسة لمسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل حسم اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وجهازه المعاون.

ويسابق اتحاد الكرة الزمن للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للمنتخب من أجل الترتيب للمعسكر المقبل وإرسال خطابات استدعاء المحترفين للتوقف الدولي الخاص بشهر أكتوبر.

وصرح مصدر في اتحاد الكرة لـ"الخليج 365": بأنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عن تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر بشكل رسمي، لكن الأمر تأجل مرة أخرى.

وقال المصدر في تصريحاته: في الاجتماع السابق كان هناك اتفاق على تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب، وكان هناك رتوش وتفاصيل بسيطة من أجل الاتفاق على كافة الأمور.

وتابع قائلاً: "في الجلسة الأخيرة، اقترح عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة اسم حسام حسن لتولي المهمة، وأكد أن الفترة المقبلة تحتاج للانضباط والالتزام والروح، وبالتالي حسام حسن هو الأنسب".

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واستمر: "الجنايني أكد أيضًا أنه لو لم يتم الاتفاق على اسم حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب، فحسن شحاتة هو الأصلح أيضًا لنفس الأسباب، وهو ما تعارض مع رأي محمد فضل عضو اللجنة الفنية والمشرف على المنتخب".

وشدد: "محمد فضل أكد لأعضاء اللجنة أن المنتخب يحتاج لفكر شبابي وطموح في الفترة المقبلة، وبصفته مشرفًا على المنتخب فهو يتحمل هذا الأمر وأكد على أن إيهاب جلال هو الأنسب لقيادة المنتخب".

وأضاف: "فضل أكد في حديثه أنه تم الاتفاق مع إيهاب جلال على كافة الأمور، وهناك تفاصيل بسيطة لحسم الأمر، وأن مدرب المصري فضل وجود طارق مصطفى في جهازه المعاون بعد ترشيح أكثر من اسم له".

وأكد المصدر في حديثه لـ"الخليج 365"، أن عمرو الجنايني يؤيد فكرة تواجد طارق مصطفى بالجهاز المعاون لمنتخب مصر، وهو يدعم هذا الاختيار سواء كان المدير الفني حسام حسن أو حسن شحاتة.

وفيما يخص الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري قال المصدر والمقدر بـ3 ملايين جنيه "فضل تحدث بأن الأمر سيتم العمل على حله بشكل ودي".

واختتم "تلك الأمور جعلت هناك تأجيل في الإعلان الرسمي عن تعيين إيهاب جلال مديرًا للمنتخب، الساعات المقبلة قد تشهد تفاصيل جديدة، لكن يبقى إيهاب جلال هو الأقرب لهذا المنصب".