عماد النحاس: نتمنى اكتشاف لاعبين مثل محمد صلاح والنني

قال عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون أن هناك تنسيق مستمر مع قطاع الناشئين فى النادى برئاسة كابتن محمد رضوان وأضاف فى مؤتمر صحفي منعقد الآن

أنه يتم الاستعانة بعدد من اللاعبين من قطاع الناشئين وسوف تستمر هذه السياسة خلال هذا العام وانا فى متابعة مستمرة لقطاع الناشئين.

وتابع: "نتمنى طبعًا ان نخرج لاعبين مثل صلاح والنني، وهناك تواصل مع قطاع الناشئين من. اجل تصعيد اللاعبين المميزين للفريق الأول وانا على تواصل مع محمد رضوان رئيس القطاع".