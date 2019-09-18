قال عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون أن هناك تنسيق مستمر مع قطاع الناشئين فى النادى برئاسة كابتن محمد رضوان وأضاف فى مؤتمر صحفي منعقد الآنأنه يتم الاستعانة بعدد من اللاعبين من قطاع الناشئين وسوف تستمر هذه السياسة خلال هذا العام وانا فى متابعة مستمرة لقطاع الناشئين.
وتابع: "نتمنى طبعًا ان نخرج لاعبين مثل صلاح والنني، وهناك تواصل مع قطاع الناشئين من. اجل تصعيد اللاعبين المميزين للفريق الأول وانا على تواصل مع محمد رضوان رئيس القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر عماد النحاس: نتمنى اكتشاف لاعبين مثل محمد صلاح والنني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.