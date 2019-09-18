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شاهد.. كوادرادو يتقدم بهدف رائع ليوفنتوس في أتلتيكو مدريد

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سجل فريق يوفنتوس الإيطالي هدف التقدم في شباك نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا،

على ملعب ستاد واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات .

جاء الهدف عن طريق الكولومبي كوادرادو من تسديدة رائعة من الجهة اليمنى سكنت شباك أوبلاك حارس الروخي بلانكوس، في الدقيقة 48.

شاهد الهدف:

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