شاهد.. كوادرادو يتقدم بهدف رائع ليوفنتوس في أتلتيكو مدريد

سجل فريق يوفنتوس الإيطالي هدف التقدم في شباك نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا،

على ملعب ستاد واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

جاء الهدف عن طريق الكولومبي كوادرادو من تسديدة رائعة من الجهة اليمنى سكنت شباك أوبلاك حارس الروخي بلانكوس، في الدقيقة 48.

شاهد الهدف: