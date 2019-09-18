المقاولون: لا اعتراض على جدول الدوري.. ونتمنى عدم المجاملات

أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون، أنه لا يوجد اعتراض للنادي حول جدول الدوري الممتاز، لكنه تمنى عدم وجود مجاملات مثلما حدث في الموسم الماضي.
وأضاف محمد عادل: "لا يوجد لدينااعتراض على جدول الدوري، لكن نتمنى ان يكون هناك التزام به، دون تأجيلات أو مجاملات، مثلما حدث في الموسم الماضي".
وتابع: "المجاملات أتت على حسابنا بشكل كبير،مثلا مباراتنا مع الأهلي تم تأجيلها وهى مؤجلة من الأساس لما بعد كأس أمم أفريقيا بالرغم من الأهلي ونحن كان لدينا وقت يسمح لخوضها قبل أمم أفريقيا، لكن تم تأجيلها".
ويستهل المقاولون مشواره في الدوري ويواجه طلائع الجيش في افتتاح بطولة الدوري العام، يوم السبت المقبل.
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