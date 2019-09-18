كريم بنزيما يتخطى رقم تيري هنري في دوري أبطال أوروبا

شارك الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، التي تجمع الفريقين حاليًا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات فانالنجم الفرنسي شارك في مباراة رقم 113 في دوري أبطال أوروبا ليكون أكثر لاعب فرنسي مشاركة في البطولة عبر التاريخ.
ويتخطي بذلك الرقم المسجل باسم النجم الفرنسي السابق تيري هنري والذي حقق 112 مشاركة.
وساهم بنزيما في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في 4 مناسبات، أعوام 2014، 2016، 2017، 2018.
وكان اللاعب انتقل إلي صفوف الملكي في صيف 2009
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