مانشستر سيتي يكتفي بهدفين بمرمى شاختار بالشوط الأول

أنهي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الشوط الأول من مباراته أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، متقدمًا بهدفين دون رد، في المواجهة التي تجمع الفريقين علي ملعب دونباس ارينا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دون رد، في المواجهة التي تجمع الفريقين علي ملعب دونباس ارينا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا سجل هدفي السيتي جوندوجان ورياض محرز في الدقائق 26 و 39.

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