شاهد.. باريس سان جيرمان يتقدم على ريال مدريد بهدفي ديماريا في الشوط الأول

انهي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الشوط الأول من مباراته أمام ريال مدريد الأسباني متقدما بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فرض فريق العاصمة الفرنسية سيطرته منذ الدقائق الأولي للقاء حتي نجح في ترجمة تفوقه في الدقيقة 17 عن طريق الدولي الأرجنتيني انخيل ديماريا الذي سجل أول أهداف البي اس جي من تسديدة قوية

من داخل منطقة الجزاء.

وواصل باريس سان جيرمان تفوقه علي ضيفه الريال الذي حاول عن طريقه جاريث بيل أفضل لاعبيه في اللقاء إدراك التعادل إلا أن ديماريا نجح في تعزيز تقدم فريقه من تسديده قوية مرة أخري من خارج منطقة الجزاء.

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