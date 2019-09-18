شوط سلبي بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

انتهى الشوط الأول بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة الأولى

من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا

وشهد الشوط الأول تبادل للسيطرة بين الفريقين، وإن كان

يوفنتوس الأكثر استحواذا في بعض الفترات بينما إعتمد أتلتيكو على الهجمات المرتدة لخطف هدف التقدم.

ويلعب الفريقين ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهم كل من لوكوموتيف موسكو الروسي، وبايرليفركوزن الألماني.