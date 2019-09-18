قبيل إعلان اسم المدير الفني للمنتخب الوطني.. معلومات لا تعرفها عن إيهاب جلال

يستعد اتحاد كرة القدم لإعلان اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تم إقالته عقب الخروج من منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019، غدًا بعد تشاورات وطرح أسماء عديدة لتولي قيادة منتخب مصر، ويعُد الأسم الأبرز كابتن إيهاب جلال، حتي تصدر أسمه ترند موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم.

وتستعرض "بوابة الوفد"، أبرز 10 معلومات عن إيهاب جلال، المرشح الأول لتولي قيادة المنتخب الوطني

- ولد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر فى 14/8 عام 1967 بمحافظة الدقهلية.

- شهدت مسيرة إيهاب جلال الكروية، تميزًا مع النادي المصري البورسعيدي، حتي رحل قرر الرحيل ليلعب مع القناة ويعتزل مطلع عام 2004 .

-شغل إيهاب جلال منصب مشرف في السلك الإداري بتوليه منصب مدير الكرة مع المصري عام 2004 وهو عام اعتزاله.

- بدأ إيهاب جلال مسيرته في التدريب مع فريق كهرباء الإسماعيلية، حيث عمل مديرا فنيا لفرق الحمام وبلدية المحلة وكفر الشيخ وتيلفونات بني سويف بالدوري الممتاز .

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- نجح إيهاب جلال في الفوز بالمركز الثاني

مع مصر المقاصة، وحقق المركز الثاني بالدوري موسم 2016/2017 وحصد لقب أقوى خط هجوم برصيد 65 هدفا.

- رحل إيهاب جلال عن تدريب المقاصة بسبب التضحية بالنجوم بعد مشكلات مع مجلس إدارة الفريق، مما نتج عنه تدريب إنبي لفترة قصيرة.

- تولى تدريب الزمالك فترة قصيرة، في 2018 مؤقتًا، بعد أن أقنعه المستشار مرتضى منصور وقتها.

-تولى تدريب النادي المصري وقاده الموسم الماضي، إلى المربع الذهبي في المركز الرابع، والمشاركة بالكونفدرالية، بعد أن كان موقف الفريق متأزم بداية الموسم مع التوأم حسن.

- حقق إيهاب جلال الفوز على الأهلى والزمالك والمصري والإسماعيلي فترة توليه المقاصة.

- يميل لخطط اللعب الهجومي مع توازن قدرات الفريق الدفاعية.