شاهد.. دي ماريا يتقدم لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد

تقدم فريق باريس سان جيرمان بالهدف الأول، أمام ريال مدريد، في اللقاء الذي يجمعهما حاليًا على ملعب حديقة الأمراء،في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
جاء الهدف في الدقيقة 14 عن طريق انخيل دي ماريا الذي تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها مباشرة في الزاوية الضيقة ليخدع كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.
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