رياضة | بهدفيه في ريال مدريد.. دي ماريا يعادل رقم أجويرو التاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهدفيه في ريال مدريد.. دي ماريا يعادل رقم أجويرو التاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل النجم الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب باري سان جيرمان الفرنسي، رقمًا قياسيًا مميزًا.

وخطف دي ماريا الأضواء، بظهوره اللافت في مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، التي تدور أحداثها الآن على ملعب "حديقة الأمراء" في الجولة الأولى لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

Advertisements

وتمكن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، من وضع فريق العاصمة الفرنسية في المقدمة بعد مرور 14 دقيقة فقط، ثم تبع ذلك بهدف آخر في الدقيقة 33، ليُصبح بذلك دي ماريا ثاني لاعب أرجنتيني يتمكن من هز شباك عملاقي الليجا ريال مدريد وبرشلونة بعد مواطنه سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي. وعقب إحراز هدف دي ماريا الثاني، اشتعلت أحداث المباراة بين الفريقين، حيث نجحت لاعبو كتيبة المدرب زين الدين زيدان في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق الويلزي جاريث بيل، ولكن تم إلغاء الهدف بسبب لمس بيل للكرة بيده قبل تسديدها.

وعلى ذلك فإنه سوف تحدد نتيجة هذه القمة النارية هوية متصدر المجموعة الأولى حتى إشعار آخر، بعد تعادل المنافسين الآخرين كلوب بروج وجالطة سراي بدون أهداف في بداية السهرة الأوروبية.