رياضة | اتحاد الكرة يوافق على طلبات إيهاب جلال والإعلان الرسمي يقترب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يوافق على طلبات إيهاب جلال والإعلان الرسمي يقترب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على طلبات إيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري والمرشح الأول لقيادة منتخب مصر خلال المرحلة القاجمة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان إيهاب جلال قد عقد جلسه مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية والذى يتمسك بتواجد إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطنى خلال المرجلة المقبلة وعرض عليه طلباته وهى تواجد كل من حمد إبراهيم المدرب العام للمصري وللمقاصة والزمالك السابق والذى يعمل مع جلال منذ سنوات وأيضاً مصطفي كمال مدرب حراس المصري والذى عمل من قبل مع جلال فى المقاصة والزمالك وكان له فترة مع النادى الأهلى فى فترة تولى باتريس كارتيرون ولكن لم تستمر طويلاً، وهو ما تسبب فى تأخير الإعلان عن المدرب بسبب عدم الإنهاء من الإتفاق على الجهاز المعاون.

وكان ضمن طلبات اتحاد الكرة هو إختيار مدرب عام ومدرب مساعد بخلاف حمد إبراهيم الذى يأتى مع جلال وهو ما وافق عليه المدرب، وطرح اتحاد الكرة أكثر من اسم من بينهم طارق مصطفي نجم الزمالك السابق والذى إقترب من تولى المهمة وأيضاً إجتمعت أراء اللجنة الخماسية على تواجد محمد شوقي مدرب المنتخب الأولمبي داخل الجهاز الفنى كونه يعلم جيداً إمكانات لاعبي المنتخب الأولمبي بإعتبار تواجد الكثير منهم فى المنتخب الأول.

واستقرت أيضاً اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على إعطاء الفرصة لقائد المنتخب السابق والنادى الأهلى عماد متعب بتولي منصب مدير المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

مسيرة إيهاب جلال التدريبية



ويملك إيهاب جلال سيرة ذاتية رائعة فهو أحد أفضل المدربين فى مصر خلال السنوات الأخيرة بعد الطفرة التى أحدثها مصر المقاصة خلال تولى تدريب الفريق الفيومى فى الفترة من 2014 وحتى 2017 واستطاع تكوين فريق جيد حصد به وصيف بطولة الدورى موسم 2016_2017 وقاد خلال فترته مع المقاصة الفريق فى 113 مباراة فاز فى 57 وتعادل فى 26 وخسر 30 مباراة، ثم جاء له عرض من نادى إنبي ولكن لم يقود الفريق سوى فى 13 مباراة فاز وقتها فى 7 مباريات وتعادل فى 4 مباريات وخسر فى مباراتين، ليأتى له عرض لا يرفض لتدريب نادى الزمالك فى يناير عام 2018 وبالفعل درب القلعة البيضاء ولكن لم تستمر تجربته طويلاً ليرحل بعد الخسارة من النادى الأهلى بثلاثية فى الدور الأول ليقرر نادى الزمالك رحيل المدرب بعد قيادته للفريق فى 15 مباراة فاز وقتها فى 8 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر فى 5 مباريات ليكمل الموسم مع أهلى طرابلس الليبي ولكن فضل العودة من جديد لتدريب النادى المصري خلفاً لحسام حسن وقاد الفريق حتى الآن فى 20 مباراة، فاز فى 9 منها وتعادل فى 8 وخسر فى 3 مباريات.

