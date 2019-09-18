رياضة | ريال مدريد يرفض إغراءات إنتر ميلان ويتمسك بنجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرفض إغراءات إنتر ميلان ويتمسك بنجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد رفض إغراءات نادي إنتر ميلان لضم أحد نجوم النادي الملكي خلال سوق الإنتقالات الصيفية الماضية، وذلك نظرًا لحاجة الفريق لجهوده.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الاسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني رفض رحيل البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب الفريق الملكي إلي نادي إنتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي الماضي، رغم تقديم النادي الإيطالي عرضا ضخما للحصول على خدمات اللاعب.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن نادي ريال مدريد تلقي عرضًا من نادي إنتر ميلان للحصول على خدمات فينسيوس جونيور مقابل 80 مليون يورو، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الماضي، ولكن فلورنتينو بيريز تمسك باستمرار اللاعب البرازيلي مع النادي الملكي ورفض العرض الإيطالي بشكل قاطع.

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وكشفت تقارير صحفية عن الحالة الوحيدة التي سيوافق فيها فلورنتينو بيريز علي رحيل "جونيور" إلي نادي إنتر ميلان.

وذكرت التقارير أن فلورنتينو بيريز مستعد للموافقة علي إنتقال فينسيوس جونيور إلي نادي إنتر ميلان، في حالة طلب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد التعاقد مع لاعب الإنتر لاوتارو مارتينيز خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

ويحظي لاوتارو مارتينيز بإعجاب زين الدين زيدان، والذي يرغب في ضمه لصفوف نادي ريال مدريد، ولكنه لم يتحدث مع إدارة النادي بشكل رسمي للتعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي، ولكن قد يضع اللاعب الأرجنتيني على رأس الصفقات الذي يسعي للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

ويهتم نادي ريال مدريد ببعض اللاعبين الذي سيقاتل لضمهم الصيف المقبل في مقدمتهم المهاجم الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ومواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، ولم يتضح موقف النادي الملكي من الدخول في مفاوضات لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا حتي الآن.