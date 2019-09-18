رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر الآن| دي ماريا يسجل الهدف الثاني

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بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان ضد نظيره ريال مدريد، كول كورة COOLKORA، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلاً على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب "بارك دي برانس"، في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم الجديد.

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد نظيره ريال مدريد

يسعى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدردي الإسباني لقيادة فريقه لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام نظيره باريس سان جيرمان بعدما تمكن في الموسم قبل الماضي من تحقيق الفوز عليه في مباراتي الذهاب والإياب، بنتيجة 3/1، و2/1، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار دور الـ16.

بث مباشر للمباراة Kora Online، حيث اطمأنت جماهير الميرنجي بعودة نغمة الانتصارات من جديد للميرنجي، بعدما تعثر في الجولة قبل الماضية بالبطولة الأوروبيةى، خاصة ان الفريق يعاني بداية من المباريات الودية بخسائر تاريخية أقلقت قلوب عشاق الملكي على موسمهم الحالي.

وستكون المباراة صعبة على العملاق الفرنسي على أرضه ووسط جماهيره، في ظل تألق عناصر ريال مدريد في المباراة الأخيرة تحت قيادة مديرهم الفني زين الدين زيدان، الذي قادهم من قبل للتتويج بثلاثية تاريخية للأمبرة الأوروبية ويغرد منفردًا في سماء أوروبا بـ13 لقب.

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توقيت مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمتن لمشاهدتها عبر كورة جول KORAGOAL

نعرض لكم توقيتات مباراة ريال مدريد الإسباني ضد نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بمختلف الدول للاستمتاع بها فور انطلاقها، عندما تقام مباراة ريال مدريد ضد نظيره باريس سان جيرمان، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت جرينتش، على أن تذاع المباراة حصريًا على قنوات beIN SPORTS HD 1.

بث مباشر عبر الخليج 365 الرياضي.. لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد نظيره باريس سان جيرمان

ويقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر للمباراة من خلال العديد من روابط البث المتاحة، للاستمتاع بالمباراة كاملة دون أي تقطيع، عبر كورة جول KORAGOAL، و كول كورة Cool Kora، بتعليق المعلق المميز رؤوف خليف، وبإدارة تحكيمية من سايفان كلوسنير.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان يلا شوت Yallashoot online، حيث يتطلع باريس سان جيرمان لتكرار سيناريو 2016، حينما نجح في التغلب على نظيره ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3/1، ضمنم الكأس الدولية للأبطال.

بث مباشر يوتيوب لمباراة ريال مدريد ونظيره باريس سان جيرمان، حيث يعاني النادي الباريسي من غياب الثلاثي الهجومي الناري المتمثل في الأوروجواياني كافاني، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والدولي الفرنسي كيليان مبابي، بسبب الإصابة للثنائي مبابي وكافاني، وإيقاف نيمار.