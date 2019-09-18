رياضة | خاص - حارس طنطا يفسر ظهوره بقميص بتروجت خلال ودية الإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - حارس طنطا يفسر ظهوره بقميص بتروجت خلال ودية الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عن طريق الخطأ ظهر علي فرج حارس مرمى فريق طنطا بقميص ناديه السابق بتروجت بودية الإنتاج اليوم.

و تدوال روادي مواقع التواصل الإجتماعي صورة الحارس منتقدين ظهوره الغريب بقميص فريق ليس له أي علاقة بالمباراة

وتوجه مراسل "الخليج 365 الرياضي" بالسؤال لعلي فرج والذي أكد بأن الأمر ليس إلا (سوء فهم)

حيث قال : اليوم كنا نستعد لمواجهة الانتاج الحربي وديا، قبل قدومي للمباراة وضعت بالخطا قميص فريقي القديم، وذهبت للمباراة.

واتم كلماته : وقت المباراة لم أجد ما أرتديه سوى قميص بتروجت.

من جانبه ينوي علي فرج حارس مرمى فريق طنطا الحالي وبتروجت السابق، شكوى الاخير لاتحاد الكرة، وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة

وكان علي فرج المنضم حديثا لصفوف نادي طنطا قد رحل عن فريق بتروجت الموسم المنقضي، عقب هبوطه لدوري المظاليم، دون الحصول على باقي مستحقاته

وعلم مراسل "الخليج 365 الرياضي" ان مسؤولو فريق بتروجت سددوا المستحقات المتأخرة للاعبين المستمرين فقط مع الفريق البترولي، وتجاهلوا مستحقات من رحل عن صفوف الفريق.

وينوي علي فرج خلال الساعات المقبلة التوجه بالشكوى لاتحاد الكرة ضد فريقه القديم من اجل الحصول على مستحقاته المتأخرة والتي تقدر بـ 190 ألف جنيها.

كيف يتفادي طنطا الهبوط السريع

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يستعد فريق طنطا الرياضي بقيادة مديره الفني "أيمن المزين" للمشاركة في الدوري الممتاز بعد أن عاد عقب مشاركته بدوري الدرجة الثانية لمدة موسم وحيد، استطاع فيه التأهل للأضواء بجوار فريقي اسوان واف سي مصر.

فأصبح الفريق في حاجة لميركاتو صيفي قوي، لأنه بقوامه الحالي ليس بالقوة الكافية التي تمكنه من البقاء في الممتاز، للإتكال عليه وسط أندية الدوري الممتاز، وتفادي هبوطه سريعا للدرجة الثانية، وهو ما فعله المزين، حيث ضخ روح جديدة ذو خبرة قادرة علي استمرار الفريق بالدوري الممتاز والارتقاء بمستوي النادي، كما احتفظ النادي بصورة كبيرة بقوام لاعبيه الأساسية.

التعاقد مع لاعبين ذو خبرات ولاعبين دوليين.

نجح فريق طنطا في التعاقد مع أحمد سعيد اوكا لاعب الإسماعيلي وسموحة ومنتخب مصر السابق ووليد عادل لاعب خط وسط المقاصة، وعلي فرج حارس مرمي بتروجيت، ومحمد فتحي حارس مرمي سموحة، وأحمد الشناوي لاعب حرس الحدود للاستفادة من خبراتهم في الممتاز، كما تعاقد النادي مع لاعبين دوليين مثل تاديو لوانجا لاعب وسط منتخب أوغندا، وچون أفيرا مهاجم منتخب كينيا، وماريو بيرنارد جناح منتخب الجابون، وضيوف مهاجم منتخب السنغال الأوليمبي، مما يؤدي ذلك إلي قوة للفريق للمنافسة على الإستمرار.

المزين يعيد تجربة 'عيد'

بالتأكيد أن المزين ليس لديه خبرة في الدوري الممتاز، حيث تعتبر أول مشاركة له مع طنطا، وذلك يعيد من تجربة خالد عيد الذي سبق له بالصعود مع الفريق الطنطاوي، وحافظ لطنطا علي استمرارها في الدوري، ف نجد أن المزين تعاقد مع 'هشام شعبان' مهاجم الأهلي وذلك يكرر تجربة مصطفي محمد لاعب الزمالك الذي انضم لطنطا تحت قيادة فنية لخالد عيد، ومن المؤكد أن طنطا تقدر علي تطوير هذا النوع من اللاعبين صغار السن.

عودة الجماهير لملعب طنطا

مع قرار عودة الجماهير للملاعب الموسم المقبل، تعد طنطا من أكثر المستفادين بهذا القرار، لأنها تمثل محافظة كاملة، ومن الأندية الشعبية التي تمتلك عدد كبير من الجماهير، كما يعتبر ملعب نادي طنطا من أكبر العوامل التي تساعد طنطا في الفوز علي منافسيها بسبب تعود اللاعبين علي الملعب لخوضهم التدريبات يوميا علي ملعب النادي الرئيسي.

ويخوض طنطا فترة إعداد تخللها بعض الوديات مع أندية الدوري الممتاز والممتاز ب لوقوف المدير الفني علي مستوي اللاعبين وزيادة الاحتكاك والتجانس بينهم، ومن المقرر أن يواجه نظيره وادي دجلة في افتتاح بطولة الدوري الممتاز يوم 21 سبتمبر.

القائمة النهائية لنادي طنطا: إسلام طارق، والسيد الصاوي، ومحمود مسعود، ومحمد العشري، وسليمان عبدربه، ومصطفي أمين، وحسام غالي، ومحمد جمال ميدو، وأحمد قطاوي، ومحمد الشاذلي، وباسم عبدالعزيز، وأحمد فوزي، وعبدالرحمن الدح، ومحمد حسام الشرخة، وعلي فرج، ومحمد فتحي، واسلام فؤاد، وهشام شعبان، ومحمود صلاح، وأحمد الالفي، ومحمد ماجد اونش، وخالد جمال، وماريو بيرنارد، وأحمد فهمي، وأحمد سعيد اوكا، وايهاب سمير، وجون افير، وضيوف، وتاديو لوانجا، وليد عادل، ومحمود كابونجا، واحمد الشناوي.