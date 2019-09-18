رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر real madrid vs PSG live stream

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضد نظيره ريال مدريد الإسباني، على ملعب "بارك دي برانس" معقل النادي الباريسي، ضمن افتتاح الميرنجي لمبارياته في منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان حصريًا على قنوات beIN SPORTS HD 1،، وArena Sport 2، وMovistar Liga de Campeones HD، وPolsat Sport Premium 2 HD، وBT Sport 2 / HD، وDAZN 1 HD.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان كول كورة COOLKORA

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يسعى ريال مدريد لإستهلال مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا من خلال تحقيق الفوز على نظيره باريس سان جيرمان العنيد أقوى منافسي الميرنجي في المجموعة.

وكان ريال مدريد قد ودع منافسات النسخة الماضية بعد الخساراة المفاجأة أمام نظيره أياكس الهولندي "الحصان الأسود للموسم الماضي بالمسابقة" في المباراة التي انتهت لصالح أياكس بنتيجة 5/3 ضمن إطار دور الـ16لبطولة الشامبيونزليج، ليفقد الميرنجي رونقه في البطولة التي سبق له التتويج بها بثلاثة القاب متتالية، بث مباشر للمباراة Kora Online.

بينما يتطلع النادي الباريسي لإنطلاقه قوية في بداية مشواره بالبطولة في الموسم الحالي، ولمن المباراة لن تكون سهلة على أبناء العاصمة الباريسية في ظل تواجد النتائج الإيجابية التي يمر بها مؤخرًا الميرنجي، بعدما استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية، لمشاهدة الصراع الثنائي بين جاريث بيل والعملاق اوبلاك حارس الروخيبلانكوس REALMadrid online.

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ونقدم لكم بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، للاستمتاع بمباراة قمة في أولى مباريات دور المجموعات، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت حصري، حيث نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره باريس سان جيرمان في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن إياب دور الـ16، للموسم قبل الماضي، والذي توج اللقب بلقبه في نهاية المسابقة ليحقق لقبه الثالث على التوالي، محتكرًا للبطولة الأوروبية برصيد 13 لقب في تاريخه.