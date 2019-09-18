رياضة | اولمبياكوس يفرض التعادل على توتنهام هوتسبير بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اولمبياكوس يفرض التعادل على توتنهام هوتسبير بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع فريق اولمبياكوس اليوناني بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا

وسجل هاري كين هدف توتنهام الأول من ركلة جزاء، وعزز لوكاس مورا النتيجة بالهدف الثاني في الشوط الأول من المباراة، واحرز اولمبياكوس هدف تقليص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول أيضاً، وتعادل في الشوط الثاني من المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وكان يسعى فريق توتنهام هوتسبير لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب فريق اولمبياكوس اليوناني في بداية البطولة من دور المجموعات، حيث كان يرغب الفريق الإنجليزي في حصد الثلاث نقاط في المباراة الأولى.

يذكر ان فريق توتنهام قد خسر بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من فريق ليفربول في المباراة النهائية بالموسم الماضي بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو بمدريد.