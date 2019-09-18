رياضة | حكم السوبر.. "وش السعد" على الزمالك ويحمل "ذكري أليمة" للأهلي وشاهد على تألق "صلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم السوبر.. "وش السعد" على الزمالك ويحمل "ذكري أليمة" للأهلي وشاهد على تألق "صلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين طاقم حكام ألماني لإدارة مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء الجمعة على استاد "الجيش" ببرج العرب بالاسكندرية.

ويتكون طاقم حكام مباراة القمة من:

فليكس بروتش حكما للساحة - ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع خلال المباراة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات والارقام عن الألماني فليكس بروتش حكم لقاء القمة:-

- الحكم الألماني فليكس بروتش من مواليد 3 أغسطس لعام 1975 في مدينة "ميونيخ" الألمانية ويبلغ عمره (44 عامًا).

- يحمل الحكم الألماني درجة الدكتوراه في القانون، كما أنه حاصل علي الدكتوراه في الرياضة.

- بدأ "بروتش" مسيرته التحكيمية منذ عام 1993، وتولي إدارة المباريات في بطولة الدوري الألماني منذ عام 2004، وكانت مباراته الأولي يوم 28 أغسطس من العام نفسه وجمعت بين هيرتا برلين وماينز وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

- حصل الحكم الألماني على الشارة الدولية عام 2007، وبدأ تولي القيادة التحكيمية للعديد من المباريات بالبطولات الكبري، الدولية والقارية.

- أدار فليكس بروتش 670 مباراة خلال مسيرته التحكيمية وفقًا لموقع (ترانسفير ماركت) الشهير، وقام باشهار البطاقة الصفراء 2452 مرة، بينما أشهر البطاقة الحمراء بعد إنذارين 90 مرة، والبطاقة الحمراء مباشرة 56 مرة، واحتسب 219 ركلة جزاء.

- تولي "بروتش" القيادة التحكيمية لـ 267 مباراة في الدوري الألماني، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 950 مرة، والبطاقة الحمراء 48 مرة، واحتسب 76 ركلة جزاء.

- أدار الحكم الألماني 54 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وأخرج الكارت الأصفر 229 مرة، والكارت الأحمر 17 مرة، واحتسب 25 ركلة جزاء.

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- سبق وأدار 3 مباريات في بطولة كأس العالم بواقع (مباراتين في 2014 - مباراة في 2018).

- أدار "بروتش" العديد من المباريات في البطولات المختلفة مثل الدوري الأوروبي، وبطولة أمم أوروبا، وكأس الاتحاد الأوروبي، ودوري أمم أوروبا، وتصفيات كأس العالم، وبطولة الكونفيدرالية، وكأس العالم للأندية، والأولمبياد.

- كما سبق وأدار الحكم الألماني مباريات في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

يحمل ذكري أليمة للأهلي:

الحكم الألماني فليكس بروتش يرتبط بذكري أليمة لدي جماهير النادي الأهلي، حيث سبق وأدار مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وحرس الحدود التي أقيمت يوم 7 يونيو 2010، وفاز بها الفريق العسكري بنتيجة 6-5 وخسر المارد الأحمر لقب البطولة.

"وش السعد" علي الزمالك:

كما ان الألماني "بروتش" وش السعد على نادي الزمالك حيث أدار للفارس الأبيض مباراته ضد فريق الهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي الموسم الماضي، وفاز أبناء ميت عقبة بقيادة "جروس" 2-1 وحصدوا لقب البطولة.

شاهد علي أهداف "صلاح":

أدار الحكم الألماني 4 مباريات لفريق ليفربول في وجود الدولي المصري محمد صلاح، أول مباراة كانت ضد أشبيلية في نوفمبر 2017 ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وانتهت بالتعادل 3-3.

أما المواجهة الثانية كانت بين ليفربول ومانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا في أبريل 2018، وانتهت بفوز الريدز 3-0، وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر.

أما المواجهة الثالثة كانت بين ليفربول وروما في 24 أبريل لعام 2018 ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الريدز 5-2 وسجل "صلاح" هدفين وصنع هدفين.

أما المواجهة الرابعة كانت بين ليفربول ونابولي أمس الثلاثاء وانتهت بخسارة الريدز 2-0.