رياضة | نشرة أخبار الكرة السعودية اليوم.. الاتحاد يفسخ عقد نجم الفريق وإعترافات الدوسري تهز الوسط الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الكرة السعودية اليوم.. الاتحاد يفسخ عقد نجم الفريق وإعترافات الدوسري تهز الوسط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم في موقع الخليج 365 الرياضي، نشرة إخبارية متخصصة في أخبار الكرة السعودية اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019، حيث شهدت الساحة الرياضية السعودية اليوم على مستوى المنتخب السعودي أو أندية دوري المحترفين، عدد كبير من الأحداث الساخنة والتي يمكنكم متابعتها من خلال التقرير التالي. .

اعترافات مثيرة لسالم الدوسري تثير غضب الشارع السعودي



تحدث نجم كرة القدم السعودية وجناح نادي الهلال سالم الدوسري عن بعض تفاصيل وأسرار ما حدث في مباراة الهلال والاتحاد في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا، والتي أقيمت يوم الأمس في الرياض، وأنتهت بفوز الهلال بنتيجة 3-1، سجل الدوسري الهدف الثاني فيها، ليتأهل الزعيم إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2019.

وكان الدوسري قد تحصل على جائزة رجل المباراة من قبل اللجنة المنظمة، وذلك بعد أداءه الرائع الذي أستحق عليه تحية جماهير نادي الهلال، ولكن جماهير اتحاد جدة لم تكن كذلك، حيث هاجمت اللاعب بصورة كبيرة خلال المباراة، مؤكدة بأنه كان يقصد إستفزاز مشاعر جماهير الاتحاد بصورة مستمرة خلال اللقاء

مفاجأة.. الأهلي السعودي يواجه أزمة مالية هي الأكبر في تاريخه



كشف رئيس نادي أهلي جدة عن مفاجأة مدوية، تسببت في حالة رعب لدى الجماهير السعودي، وذلك للرد على تصريحات المشرف على كرة القدم في النادي الأهلي، الأمير صور بن مشعل، بشأن أزمة المدير الفني السابق لنادي أهلي جدة، برانكو إيفانكوفيتش.

وقال "الصائغ" في تصريحت إعلامية، بأن جميع مسؤولي النادي الأهلي كانوا يريدون التخلص من برانكو، وهو أولهم، ولكن شيء واحد فقط كان يقف ضد إدارة الأهلي في هذا الأمر، وهو الصيغة القانونية لإقالة برانكو، خاصة أنه سيترتب عليها إهدار مالي كبير بالنسبة لمجلس إدارة نادي الأتحاد.

بعد الخروج من دوري الأبطال.. صدمة جديدة لجماهير النصر السعودي



قالت صحيفة الرياضية السعودية، بأن جماهير نادي النصر السعودي قد تلقت صدمة جديدة بخلاف صدمة خروج الفريق من دوري أبطال آسيا على يد نادي السد القطري من دور ربع النهائي في دوري الأبطال، وذلك بعدما خسر النصر بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى كون الصدمة الجديدة لجماهير النصر السعودي، هي وجود إحتمالية كبيرة لغياب اللاعب البرازيلي، جوليانو، عن مباريات الفريق المقبلة، وذلك بعدما تعرض اللاعب لكدمة قوية في مباراة الفريق الأخيرة في ربع نهائي دوري الأبطال أمام نادي السد السعودي.

وأشارت تقارير صحفية، أن المدير الفني البرتغالي لنادي النصر السعودي، سوف يتطلع في الساعات المقبلة على تقارير الجهاز الطبي لنادي النصر بخصوص إصابة جوليانو، ومن ثم سوف يحدد إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة الحزم المقبلة في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أم لا، ولكن على الأرحج فإن الجهاز الفني والطبي في النصر سوف يقرر إراحة جوليانو في مباراة الحزم، خوفًا من تفاقم الإصابة.

"كسر النحس".. سالم الدوسري الفائز الأكبر من مباراة الهلال والاتحاد



كان جناح نادي الهلال ونجم الفريق، سالم الدوسري، في أن يكون الرابح الأكبر من مباراة الهلال والاتحاد في دور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا، وذلك بعدما فاز النادي الهلالي على منافسه اتحاد جدة بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، ليتأهل إلى دور نصف النهائي.

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وسجل سالم الدوسري هدف رائع في شباك الاتحاد في مباراة العودة، وذلك بعدما تلقى عرضة رائعة، أودعها الدوسري في الشباك برأسه بطريقة مميزة، ليكون هو الهدف الأول لسالم الدوسري في دوري الأبطال هذا الموسم.

يذكر أن هدف الدوسري في شباك الاتحاد في دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية، هو الهدف الأول للاعب في بطولة دوري أبطال آسيا منذ نحو 700 يوم تقريبًا، حيث كان أخر هدف سجله اللاعب في دوري الأبطال، في مرمى استقلال خوزستان الإيراني في إياب دور الـ 16 من نسخة البطولة عام 2017.

رسميا.. تأجيل مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين



قالت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بأنها قد قررت أن يتم تأجيل موعد مباراة ديري الرياض بين الهلال والنصر، وذلك بعدما نجح نادي الهلال السعودي في التأهل إلى دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي، وذلك بعدما تغلب على مواطنه نادي اتحاد جدة في دور ربع النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وأوضحت تقارير صحفية سعودية، أن رابطة الدوري، قد قررت إجراء هذه التعديلات بسبب مشاركات الفرق السعودية في المسابقات الآسيوية، وبذلك قد أصبح من المقرر بأن تلعب مباراة الهلال والنصر في الجولة الثامنة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 27 أكتوبر المقبل، في حين ستكون مباراة الهلال والاتفاق في الجولة السادسة من بطولة الدوري وتقام يوم 5 أكتوبر القادم.

قالت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بأنها قد قررت أن يتم تأجيل موعد مباراة ديري الرياض بين الهلال والنصر، وذلك بعدما نجح نادي الهلال السعودي في التأهل إلى دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي، وذلك بعدما تغلب على مواطنه نادي اتحاد جدة في دور ربع النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وأوضحت تقارير صحفية سعودية، أن رابطة الدوري، قد قررت إجراء هذه التعديلات بسبب مشاركات الفرق السعودية في المسابقات الآسيوية، وبذلك قد أصبح من المقرر بأن تلعب مباراة الهلال والنصر في الجولة الثامنة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 27 أكتوبر المقبل، في حين ستكون مباراة الهلال والاتفاق في الجولة السادسة من بطولة الدوري وتقام يوم 5 أكتوبر القادم.

اتحاد جدة يفسخ عقد خيمينيز بعد الخروج من دوري الأبطال



أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة عن عدة قرارات هامة تخص الفريق الأول لكرة القدم في النادي، وذلك عقب خروجه من دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم على يد نادي الهلال السعودي، بعد التعادل السلبي في لقاء الذهاب بجدة، ثم الهزيمة القاسية 3-1 في لقاء العودة بالرياض.

وكانت أولى القرارات التي كشفت عنها إدارة نادي اتحاد جدة صباح اليوم، هو إلغاء عقد المحترف لويس خيمينيز رسمياً، وهذا بعدما فشل اللاعب في تقديم أداء جيد يقنع إدارة نادي اتحاد جدة والجماهير العاشقة للنمور.

وجاء فسخ عقد اللاعب، بعد نحو أقل من 3 أشهر من التعاقد معه لمدة موسم واحد قادمًا من صفوف نادي بالستينو التشيلي، بتوصية من مدربه التشيلي لويس سييرا، والذي يبدو هو الأخر قد أصبح قريب من مغادرة نادي اتحاد جدة بعد الخروج المذل للنادي على يد الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا.