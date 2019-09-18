رياضة | قبل مواجهة فرانكفورت.. أوزيل يغيب عن قائمة أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة فرانكفورت.. أوزيل يغيب عن قائمة أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق آرسنال الانجليزي، اليوم الأربعاء، عن قائمة الجانرز، في مواجهة إينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وشهدت قائمة المدفعجية لمواجهة فرانكفورت غياب النجم الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل، عن قائمة الفريق المتوجهة إلى ألمانيا، من أجل مواجهة فرانكفورت في دوري الأبطال الأوروبي غدا الخميس.

ولم يعلن أرسنال عن السبب الحقيقي حول عدم وجود أوزيل، ضمن القائمة التي ضمت 19 لاعبا، والذين توجهوا لخوض أول مباراة خارج الديار في إطار دور المجموعات لدوري الأبطال.

وشارك اوزيل لأول مرة هذا الموسم في تشكيل البداية لأرسنال أمام فريق واتفورد، الذي يتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الماضي ولعب لمدة 70 دقيقة من المباراة، التي انتهت المباراة بالتعادل لهدفين لكل فريق.

ومن الجدير بالذكر أنه في حال كان الألماني ذو الاصول التركية، مسعود أوزيل، قد شارك في مباراة غد أمام فرانكفورت، فإنها كانت ستصبح المرة الأولى التي يشارك فيها في مباراة تنافسية في ألمانيا منذ إعلانه اعتزال اللعب دوليا في يونيو 2018، وهو الإعلان الذي سبقه جدل واسع النطاق، عقب توديع المنتخب الألماني منافسات كأس العالم 2018 في روسيا من دور المجموعات.

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وأعلن أوناي إيمري عن قائمة الجانرز التي جاءت على النحو التالي :